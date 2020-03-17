Политолог Стрелкова назвала отставку Мюллера красноречивым акцентом в победе "Конкорда"

Иск о "вмешательстве" в выборы США развалился в суде. Минюст США снял обвинения с компании "Конкорд" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель обыграл американцев на их же поле, их правилами и фигурами, считает политолог Юлия Стрелкова.

Бизнесмен Евгений Пригожин рассчитывает отсудить у США 50 млрд долларов за незаконное преследование. Окружной суд Колумбии объявил о прекращении разбирательств в отношении "Конкорда", который власти Соединенных Штатов обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело несколько лет, так и не смог доказать состоятельность подозрений в связях главы Белого дома Дональда Трампа с правительством РФ. Так называемое расследование обошлось налогоплательщикам США в 30 млн долларов. Мюллер на фоне провала дела извинился перед американцами и ушел в отставку.

Политолог Юлия Стрелкова в беседе с Федеральным агентством новостей отметила блестящую работу адвокатов "Конкорда", которые нашли серьезные ошибки в обвинениях со стороны США. По ее мнению, отставка Мюллера — красноречивый акцент в безоговорочной победе компании.

"Евгений Пригожин обыграл американцев на их же поле, их фигурами и по их правилам", — считает Стрелкова.

Сам петербургский предприниматель заявил, что противостояние между "Конкордом" и правительством США еще не окончено. Российская компания готовит ответный иск за незаконные санкции.