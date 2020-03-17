Российский политический деятель Лимонов скончался

Человек-эпоха, ярчайшее явление русской культуры, литературы и политики Эдуард Лимонов скончался.

Эдуард Лимонов умер из-за осложнений после операции.

Писатель и политик Эдуард Вениаминович Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинск Горьковской области в семье офицера. Детство и юность провел в Харькове.

Лимонов является лауреатом премией владельцев и руководителей крупнейших издательств Франции "Jean Freustie" за роман "Иностранец в родном городе", выпущенном издательством "Ramsay". В своей работе писатель рассказал о своем первом после эмиграции посещении Москвы и Харькова в 1992 году.