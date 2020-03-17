Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Стрелкова назвала отставку Мюллера красноречивым акцентом в победе "Конкорда"

Политолог Стрелкова назвала отставку Мюллера красноречивым акцентом в победе "Конкорда"

 Туроператоры призвали Ростуризм помочь с возвращением россиян из Европы

Туроператоры призвали Ростуризм помочь с возвращением россиян из Европы
Действия администрации президента в случае эпидемии отрабатывали в США еще в 2017

Действия администрации президента в случае эпидемии отрабатывали в США еще в 2017

 Российский политический деятель Лимонов скончался

Российский политический деятель Лимонов скончался
Американские аналитики призвали избавляться от доллара

Американские аналитики призвали избавляться от доллара

 США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»

США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»
Политолог Стрелкова назвала отставку Мюллера красноречивым акцентом в победе "Конкорда"

Политолог Стрелкова назвала отставку Мюллера красноречивым акцентом в победе "Конкорда"

 Туроператоры призвали Ростуризм помочь с возвращением россиян из Европы

Туроператоры призвали Ростуризм помочь с возвращением россиян из Европы
Действия администрации президента в случае эпидемии отрабатывали в США еще в 2017

Действия администрации президента в случае эпидемии отрабатывали в США еще в 2017

 Российский политический деятель Лимонов скончался

Российский политический деятель Лимонов скончался
Американские аналитики призвали избавляться от доллара

Американские аналитики призвали избавляться от доллара

 США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»

США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»
19:49   17 Марта 2020
Политика

МИД РФ призвал находящихся за границей граждан РФ вернуться на родину

МИД РФ призвал находящихся за границей граждан РФ вернуться на родину

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации рекомендует всем гражданам вернуться в РФ из-за границы. Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД РФ.

Оказавшихся в сложном положении за границей граждан Министерство внутренних дел России призывает связаться с ближайшим российским представительством. Об этом идет речь в заявлении, текст которого появился на сайте МИД РФ. 

Ранее сообщалось, что все диппредставительства Российской Федерации в мире приостановили выдачу виз. Решение принято в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...