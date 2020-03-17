МИД РФ призвал находящихся за границей граждан РФ вернуться на родину

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации рекомендует всем гражданам вернуться в РФ из-за границы. Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД РФ.

Оказавшихся в сложном положении за границей граждан Министерство внутренних дел России призывает связаться с ближайшим российским представительством. Об этом идет речь в заявлении, текст которого появился на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что все диппредставительства Российской Федерации в мире приостановили выдачу виз. Решение принято в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции..