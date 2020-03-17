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19:38   17 Марта 2020
Политика

Милонов заявил, что в Ливии установился нацистский режим

Милонов заявил, что в Ливии установился нацистский режим

Ливийское диппредставительство отказалось принимать обращение депутата Госдумы России Виталия Милонова с требованием прояснить ситуацию в отношении незаконного задержания двух российских социологов в Ливии.

По словам парламентария, подобный поступок является возмутительным. Представители посольства в "совершенно непотребном виде" заявили, что не собираются принимать подобные обращения и подобные вещи следует присылать им по почте.

Неуважительный жест работников дипмиссии нарушает все международные обязательства ливийского государства, отметил Милонов.

"Это показывает, что садистский, нацистский режим действительно установился в Ливии в силу того, что в стране полная анархия", — заявил депутат.

Произошедшее подталкивает россиян к более решительным мерам, которые необходимо предпринять для освобождения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отметил парламентарий. Ливия совершила акт агрессии в отношении граждан РФ и боится взять за это ответственность.

Телеканал RT сообщил, что Министерство иностранных дел Российской Федерации постоянно обсуждает с так называемым Правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

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Автор: Василий Пименов
#политика #ливия #милонов

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