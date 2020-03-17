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19:13   17 Марта 2020
Общество

Туроператоры призвали Ростуризм помочь с возвращением россиян из Европы

Туроператоры призвали Ростуризм помочь с возвращением россиян из Европы

Российские туристы не могут вернуться на родину из поездок в страны Европы на фоне коронавируса.

Туроператоры обратились к Ростуризму с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации. Многие границы европейских стран оказались закрыты, а авиасообщение приостановлено. 

"Люди предоставлены сами себе и просят вывезти их домой, но сделать это непросто — на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз", — говорится в сообщении.

Наиболее затруднительное положение у туристов в Чехии: о проблемах с возвращением домой из-за карантина заявили несколько десятков человек. 

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Автор: Борис Нестеров
#туризм #карантин #коронавирус

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