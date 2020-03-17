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19:12   17 Марта 2020
Общество

Минкульт на неопределенный срок закрывает культурные заведения из-за коронавируса

Минкульт на неопределенный срок закрывает культурные заведения из-за коронавируса

Минкульт РФ закрывает все федеральные цирки, театры, филармонии, музеи, кинотеатры и прочие культурные учреждения, подконтрольные ведомству, на фоне пандемии коронавируса.

Официальный приказ появился во вторник, 17 марта, на официальном сайте Министерства культуры. Заведения закрывают пока что на неопределенный срок. Ведомство в своем обращении настоятельно порекомендовало органам исполнительной власти, которые ответственны за сферу культуры, принять те же необходимые меры.

За последние 24 часа аналогичное решение о временном закрытии на фоне риска распространения новой коронавирусной инфекции приняли многие государственные и частные учреждения. В Москве уже начали закрывать музеи, например "Гараж", Пушкинский музей, Музей русского импрессионизма и прочие. Подобная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге. Общественные пространства, такие, как "Севкабель Порт" и "Новая Голландия", приостанавливают все свои мероприятия.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус

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