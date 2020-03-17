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19:10   17 Марта 2020
Общество

Крым закрыл границы с Украиной из-за коронавируса

Крым закрыл границы с Украиной из-за коронавируса

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. В связи с угрозой массового заболевания граждан инфекцией власти Крымского полуострова приняли решение закрыть границу с Украиной.

Правило будет действовать до 1 мая 2020 года. Об этом сообщили представители Федеральной службы безопасности.

Пропускные пункты на севере Крыма начнут закрываться с 18 марта. За последние сутки в России зафиксированы 114 случаев заражения коронавирусом. На Украине больны семь человек, один из них погиб. 

Киев также временно закрыл границы с другими странами. Запрет будет действовать две недели, начиная с 16 марта.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #крым #коронавирус

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