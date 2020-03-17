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18:57   17 Марта 2020
Политика

США обострили ситуацию в Ираке

США обострили ситуацию в Ираке

США намерены вывести военных с трех баз, находящихся в Ираке. Об этом ранее рассказал ряд СМИ. Причина может быть в том, что американские объекты подверглись новым обстрелам со стороны проиранских сил.

Речь идет об авиабазах Ки-Вест и Кэмп Ренегэйд, а также военных объектах в Аль-Каиме. Официальная версия – победа над ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Однако военные США сконцентрируются в центре Ирака, освободив север, пишет ФАН.

База в Аль-Каиме перейдет армии Ирака до конца текущей недели. Военные страны вместе с отрядами шиитской группировки "Хашд Шааби" будут обеспечивать безопасность на границе с Сирией.

Количество американских баз решено сократить после их обстрелов, случившихся 11 и 14 марта. Эти атаки сопровождались гибелью трех военных проамериканской коалиции, еще столько же получили ранения.

США ответили на обстрелы серией авиаударов по позициям "Хашд Шааби", "Катаиб Хезболла" и Корпуса Стражей Исламской революции. В результате пострадал недостроенный аэропорт Кербелы, где был убит один из рабочих.

Багдад вызвал на разговор американского и британского послов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави потребовал от США убраться из Ирака. Сразу после встречи с послами было озвучено новое решение Пентагона о закрытии баз.

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Автор: Яна Либерман
#сша #иран #ирак #военные базы

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