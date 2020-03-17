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18:36   17 Марта 2020
Общество

Майские праздники могут перенести из-за коронавируса

Майские праздники могут перенести из-за коронавируса

Перенос майских праздников обсуждается в Госдуме. Причиной поднятия вопроса стала ситуация с коронавируса в России.

Празднование Дня Победы может быть перенесено на 2 сентября из-за коронавируса. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб корреспонденту iReactor. Она отметила, что говорить о переносе майских праздников пока рано, но здоровье и жизни россиян важнее любых дат. Депутат беспокоится за пожилое население, которое находится в наибольшей опасности. 

"Я думаю, ни один праздник не стоит той опасности, которая может возникнуть, — особенно с участием пожилых граждан", — заявила депутат.

Правительство, как заявила депутат, всегда на стороне граждан, и поэтому примет правильное решение даже, если придется перенести важный народный праздник. Собеседница издания предложила выбрать для празднования 2 сентября — день окончания Второй мировой войны.

День космонавтики перенесен на осень из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Конкретная дата проведения праздника пока неизвестна.

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Автор: Яна Либерман
#день победы #9 мая #коронавирус

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