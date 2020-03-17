Боевики ПНС Ливии продолжают минометные атаки, нарушая режим прекращения огня

Пользователи социальных сетей Twitter и Facebook передают о системном нарушения режима прекращения огня наемниками главы ПНС Файеза Сарраджа. Это говорит о том, что провокации со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии носят регулярный характер.

Ливийская национальная армия в очередной раз отразила попытку атаки террористических сил ПНС Ливии в Ар-Рамле. Боевики Сарраджа продолжают применять крупнокалиберную артиллерию. Например, силы ПНС Ливии вели огонь из минометов по району Аль-Машруа в качестве мести за свои потери в Ар-Рамле. Об этом тоже сообщили в социальных сетях местные жители, передает Федеральное агентство новостей.

Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари ранее уже заявлял, что каждый день из Анкары для ПНС Ливии поставляют по 400 боевиков. Однако, отметил Мисмари, многие из них отказываются от участия в боях с доблестными солдатами ЛНА, вместо этого терроризируя местных жителей в Триполи и грабя людей.