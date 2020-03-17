Десять заповедей для своей книги Ходорковский позаимствовал у Геббельса

Беглый олигарх Михаил Ходорковский в середине прошлой недели представил собственную книгу о РФ. В ней бизнесмен написал о своем видении развития страны, которое похоже на события, предшествовавшие Второй мировой войне.

Уже со второй главы книги Ходорковский пытается представить себя в роли творца или пророка, транслируя собственные десять заповедей по переустройству России.

Однако с каждой новой страницей этого "произведения" возникает понимание, что вдохновлялся олигарх не библейским мотивами, а главными авторами нацисткой пропаганды Йозефом Геббельсом и Адольфом Гитлером, пишет ФАН.

Ходорковский точь-в-точь следует заветам Геббельса, утверждавшего о верховенстве интересов нации ради успеха каждого ее представителя. При этом посыл преподносится от всей либеральной тусовки без каких-либо пояснений. Это наводит на мысль, что беглый олигарх контролирует большую часть несистемной оппозиции.

Бизнесмен развивает мысль о том, что в РФ главным должен стать только один язык и одна культура, открыто проводя аналогию с фашисткой Германией. Знакомая многим история извращается. Но именно путь, когда-то начатый Гитлером, привел к трагедии для всего человечества. Именно этого хочет Ходорковский для России.

Вместе с этим совершенно непонятно, зачем России отказываться от мультикультурности. Олигарх не объяснят необходимость в мононациональности.

В своей книге Ходорковский предлагает решение для несуществующей проблемы. Это означает и то, что олигарх намерен создать эти трудности руками тех, кто, как и он, являются поклонниками нацистов.