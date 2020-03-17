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18:16   17 Марта 2020
Политика

Коммунисты рискнули здоровьем митингующих ради продвижения своих целей

Коммунисты рискнули здоровьем митингующих ради продвижения своих целей

Политическая фракция КПРФ организовала митинг в Москве в условиях эпидемии коронавируса.

Коммунисты, выведя граждан на акцию по случаю годовщины референдума о сохранении СССР, проигнорировали предпринятые столичным правительством меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19.

Митинг "За социальную справедливость" КПФР свидетельствует о том, что члены политической фракции потеряли связь с реальностью, сообщает издание Nation News. Руководство партии своими действиями показало наплевательское отношение к здоровью сторонников.

Электоральное ядро КПРФ состоит преимущественно из людей пенсионного возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее уязвимы перед коронавирусом — пожилые люди от 60 лет.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #кпрф #коронавирус

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