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17:53   17 Марта 2020
Политика

Отмена «Форума свободной России» оставила оппозицию без инструкций Ходорковского

Отмена «Форума свободной России» оставила оппозицию без инструкций Ходорковского

"Форум свободной России", который должен был собрать в Вильнюсе представителей так называемой российской оппозиции, отменен из-за пандемии коронавируса в Европе. Теперь российские "либералы" вынуждены остаться без методичек своих западных кураторов.

На девятом по счету слете оппозиции, который организован при поддержке беглого олигарха Михаила Ходорковского, планировалось обсудить предложенные президентом России поправки в Конституцию, а также "противодействие гибридным технологиям Кремля на Западе". Помимо этого, российские "либералы" хотели объединить меры по противостоянию "узурпации власти", сообщает ФАН.

Однако планам оппозиции помешал коронавирус, который они активно используют, чтобы оправдать свои политические неудачи. Как отметил политолог Аббас Галлямов, выступая в эфире "Дождя", из-за введенных в Москве мер по противодействию распространению коронавируса никто не сможет упрекнуть оппозицию в невозможности собрать сколько-нибудь внушительное число сторонников на уличных акциях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#оппозиция #ходорковский #коронавирус

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