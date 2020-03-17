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17:15   17 Марта 2020
Политика

Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

Цены за бензин и другие виды топлива в течение последнего года выросли примерно на 10,44 %. Происходящим удивился президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также призвал правительство обратить внимание на то, что стоимость бензина сохранилась на прежнем уровне, несмотря на резкое удешевление нефти.

Напомним, что стоимость черного золота снизилась почти на 30 % в начале торгов более недели. Это произошло из-за срыва сделки ОПЕК+ и намерения Саудовской Аравии увеличить добычу нефти. Следом за нефтяными котировками падение показали биржевые индексы.

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Автор: Яна Либерман
#путин #нефть #бензин

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