Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса.
Информация о том, что Москва якобы закрыта на карантин из-за коронавируса, не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Согласно сообщению, опубликованные в ряде СМИ материалы о карантине в Москве в связи с распространением коронавируса являются вбросами.
"Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба", - добавила заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.