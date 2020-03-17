Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса.

Информация о том, что Москва якобы закрыта на карантин из-за коронавируса, не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно сообщению, опубликованные в ряде СМИ материалы о карантине в Москве в связи с распространением коронавируса являются вбросами.