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17:11   17 Марта 2020
Политика

Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса.

Информация о том, что Москва якобы закрыта на карантин из-за коронавируса, не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Согласно сообщению, опубликованные в ряде СМИ материалы о карантине в Москве в связи с распространением коронавируса являются вбросами. 

"Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба", - добавила заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Автор: Василий Пименов
#москва #россия #коронавирус

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