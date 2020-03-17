Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств, не требующих рецепта

Лекарства, которые не требуют рецепта от врача, будут продавать в России дистанционно. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Безрецептурные лекарства в России теперь можно купить дистанционно. Соответствующий указ подписал российский лидер. Об этом Путин заявил во время заседания правительства Российской Федерации, часть встречи была посвящена обсуждению методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Президент Путин также обратился к россиянам с просьбой с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.