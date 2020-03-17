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Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

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17:06   17 Марта 2020
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств, не требующих рецепта

Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств, не требующих рецепта

Лекарства, которые не требуют рецепта от врача, будут продавать в России дистанционно. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Безрецептурные лекарства в России теперь можно купить дистанционно. Соответствующий указ подписал российский лидер. Об этом Путин заявил во время заседания правительства Российской Федерации, часть встречи была посвящена обсуждению методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Президент Путин также обратился к россиянам с просьбой с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Автор: Василий Пименов
#путин #лекарства #коронавирус

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