Жданов: распространение рекламы алкогольной продукции должно наказываться по закону

Сеть алкогольных супермаркетов уличили в рекламе алкоголя в популярном среди школьников приложении TikTok, что вызвало возмущение у главы "Союза борьбы за народную трезвость" Владимира Жданова.

Он считает, что государство должно принимать любые запретительные меры, чтобы пресечь подобное, потому что реклама спиртного в первую очередь действует на несовершеннолетних.

Привычка к алкоголю зачастую вырабатывается еще в молодости, когда подростковая психика еще не готова противостоять пропаганде и рекламе. Молодые люди, начинающие употреблять спиртное раньше 18 лет, более склонны к формированию зависимости. Поэтому действия алкогольных компаний направлены на приобщение детей к алкоголю, уверен эксперт.

Учитывая, что месячная аудитория TikTok за январь текущего года составила 18 млн активных зрителей, 43% из которых составляют дети, то повод для беспокойства за здоровья нации есть. Это говорит о том, что любое продвижение алкогольной продукции в соцсетях должно быть запрещено на законодательном уровне, отмечает издание Nation News.

На сегодняшний день законодательство не запрещает бесплатное продвижение алкогольных брендов в социальных сетях, однако это не отменяет нормы морали. Поэтому возникает необходимость доработать законодательство и пресечь пропаганду алкоголя в Сети. Причем жестокое регулирование стоит применить не только к TikTok, но и к Facebook, Twitter и YouTube.