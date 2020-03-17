Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле

Совместная разработка экспресс-теста Россией и Японией для диагностики COVID-19 может появиться в апреле, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Нужно наладить совместную работу кабмина, Центробанка и регионов страны на фоне распространения коронавируса. Также необходимы четко выверенные шаги для сохранения экономический стабильности, резюмировал Путин.

Благодаря оперативно принятым мерам в России удалось сдержать массовое распространение коронавируса. Путин призвал власти страны работать на опережение в ситуации с COVID-19. Граждане РФ должны получать исключительно объективную информацию по коронавирусу, нужно исключить слухи из информационной повестки, заключил президент страны.