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 Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле

Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле
Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

 Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

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16:46   17 Марта 2020
Экономика

Путин заявил, что России удалось сдержать массовое распространение коронавируса

Путин заявил, что России удалось сдержать массовое распространение коронавируса

Благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Российский лидер призвал правительство работать на опережение в ситуации с распространением нового типа пневмонии.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что в апреле в России появится новый тест на коронавирус, результаты которого можно будет узнать уже через полчаса. По словам разработчиков, они получили уже более 500 тысяч предварительных заявок на покупку нового теста.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #коронавирус

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