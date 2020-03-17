Путин заявил, что России удалось сдержать массовое распространение коронавируса

Благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Российский лидер призвал правительство работать на опережение в ситуации с распространением нового типа пневмонии.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что в апреле в России появится новый тест на коронавирус, результаты которого можно будет узнать уже через полчаса. По словам разработчиков, они получили уже более 500 тысяч предварительных заявок на покупку нового теста.