Американские аналитики призвали избавляться от доллара

Аналитики компании Morgan Stanley считают, что пришло время инвесторам вкладывать больше средств в рискованные активы и избавляться от долларов.

Об этом говорится в отчете компании, на который ссылается агентство Bloomberg

Специалисты отметили, что ситуация на финансовых рынках ухудшается, однако «дно» еще не достигнуто, а меры, предпринимаемые национальными центробанками, показывают свою эффективность.

«Мы вступили в заключительную фазу этого серьезного, острого медвежьего рынка. А это значит, что мы ближе к ранней фазе «восстановления». Таким образом, наши стратеги по всему миру начали предлагать увеличение риска», — отмечают специалисты.

Ранее один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs спрогнозировал укрепление курса рубля до 61 за доллар. Об этом сообщал информационный портал Ruposters.

Напомним, курс рубля упал после того, как 6 марта неудачей завершились переговоры по новому соглашению ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи. Эта новость вызвала резкое снижение цен на нефть, а затем снизился и курс рубля по отношению к иностранным валютам до 85 рублей за один евро и 75 рублей за доллар.