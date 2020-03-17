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Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

 Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

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16:41   17 Марта 2020
Общество

"Литературная газета" и "Патриот" объявили о партнерстве в медиасфере

"Литературная газета" и "Патриот" объявили о партнерстве в медиасфере

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук рассказал о начатом сотрудничестве с авторитетным изданием "Литературная газета".

Он уточнил, что организация продолжает закреплять партнерские отношения с российскими изданиями, деловыми СМИ и интернет-ресурсами. Столярчук с позитивом оценил то, что вместе они движутся к единой цели.

"Литературная газета" относится к числу старейших СМИ, освещающих актуальные события в мире. Издание публикует мнения авторитетных спикеров в сфере политики, искусства и жизнедеятельности в целом.

"Сотрудничество с Медиагруппой "Патриот" чрезвычайно важно для нас, – ответил главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев

Оба СМИ будут осуществлять взаимные усилия по отстаиванию интересов и прав российских граждан. Корреспонденты намерены обмениваться интересным контентом и распространять объективные события актуальной повестки. 

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Автор: Илья Романович
#сми

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