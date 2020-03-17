Запад пытается "подорвать" российскую экономику, делая вбросы о долларе за 97 рублей

Издание Bloomberg выпустило публикацию, в которой предрекло валюте России падение. Однако политолог Антон Бредихин считает материал частью информационной войны против РФ.

В материале отмечается, что за доллар якобы будут давать 97 рублей. Подобные вбросы насчет экономики России случатся нередко. В настоящий момент финансовые "аналитики" попытаются использовать дутый авторитет ради инфовойны, направленной против РФ.

Запад и зависимые от него некоторые российские СМИ искусственно пытаются создать панику, которая может спровоцировать рост доллара, передает ФАН. Эксперт считает, что российской стороне следует задуматься об укреплении финансовой независимости и "привязать рубль напрямую на золото".

RT писал, почему мировые цены на серебро достигли 11-летнего минимума. Аналитик уверен, что после падения рубль укрепится, передает "Царьград".