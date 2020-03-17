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 Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле

Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле
Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

 Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве
Почитание легионеров СС в Латвии может стать основанием для иска

Почитание легионеров СС в Латвии может стать основанием для иска

«Конкорд» признали невиновным по делу «о вмешательстве»

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16:35   17 Марта 2020
Политика

Запад пытается "подорвать" российскую экономику, делая вбросы о долларе за 97 рублей

Запад пытается "подорвать" российскую экономику, делая вбросы о долларе за 97 рублей

Издание Bloomberg выпустило публикацию, в которой предрекло валюте России падение. Однако политолог Антон Бредихин считает материал частью информационной войны против РФ.

В материале отмечается, что за доллар якобы будут давать 97 рублей. Подобные вбросы насчет экономики России случатся нередко. В настоящий момент финансовые "аналитики" попытаются использовать дутый авторитет ради инфовойны, направленной против РФ.

Запад и зависимые от него некоторые российские СМИ искусственно пытаются создать панику, которая может спровоцировать рост доллара, передает ФАН. Эксперт считает, что российской стороне следует задуматься об укреплении финансовой независимости и "привязать рубль напрямую на золото". 

RT писал, почему мировые цены на серебро достигли 11-летнего минимума. Аналитик уверен, что после падения рубль укрепится, передает "Царьград".

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Автор: Яна Либерман
#доллар #запад #рубль

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