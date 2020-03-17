Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жданов: распространение рекламы алкогольной продукции должно наказываться по закону

Жданов: распространение рекламы алкогольной продукции должно наказываться по закону

 Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле

Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле
Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

 Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве
Почитание легионеров СС в Латвии может стать основанием для иска

Почитание легионеров СС в Латвии может стать основанием для иска

«Конкорд» признали невиновным по делу «о вмешательстве»

«Конкорд» признали невиновным по делу «о вмешательстве»
Жданов: распространение рекламы алкогольной продукции должно наказываться по закону

Жданов: распространение рекламы алкогольной продукции должно наказываться по закону

 Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле

Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле
Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

Путин удивился дорогому бензину на фоне дешевеющей нефти

 Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве

Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг сообщения о карантине в Москве
Почитание легионеров СС в Латвии может стать основанием для иска

Почитание легионеров СС в Латвии может стать основанием для иска

«Конкорд» признали невиновным по делу «о вмешательстве»

«Конкорд» признали невиновным по делу «о вмешательстве»
16:32   17 Марта 2020
Общество

ВОЗ дала рекомендации по лекарствам от коронавируса

ВОЗ дала рекомендации по лекарствам от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации для людей, которые планируют самостоятельно лечиться от китайского коронавируса COVID-19.

В первую очередь, ВОЗ посоветовала отказаться от использования ибупрофена и лекарств содержащих его компоненты. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер. На данный момент препарат проходит проверку, его изучают специалисты.

При этом если врач выписал ибупрофен, не нужно от него отказываться. В любом случает обязательно необходимо придерживаться назначенному лечению. Для самолечения лучше всего подойдет парацетамол, уверен Линдмайер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#лекарство #воз #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...