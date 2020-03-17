ВОЗ дала рекомендации по лекарствам от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации для людей, которые планируют самостоятельно лечиться от китайского коронавируса COVID-19.

В первую очередь, ВОЗ посоветовала отказаться от использования ибупрофена и лекарств содержащих его компоненты. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер. На данный момент препарат проходит проверку, его изучают специалисты.

При этом если врач выписал ибупрофен, не нужно от него отказываться. В любом случает обязательно необходимо придерживаться назначенному лечению. Для самолечения лучше всего подойдет парацетамол, уверен Линдмайер.