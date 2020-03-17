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16:20   17 Марта 2020
Политика

Депутат Катасонов может досрочно лишиться полномочий из-за несоблюдения карантина

Депутат Катасонов может досрочно лишиться полномочий из-за несоблюдения карантина

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий нарушившего карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова внесли в Госдуму.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов может досрочно лишиться своих полномочий. Соответствующий проект постановления уже внесен в парламент.

Правовое управление аппарата Государственной думы подготовило заключение, согласно которому лишение полномочий досрочно в связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических требований и норм федеральным законом не предусмотрено. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутат Катасонов после поездки во Францию несколько дней посещал заседания нижней палаты парламента, не соблюдая положенный карантин. В связи с этим Жириновский предложил изгнать Катасонова, сообщает "Царьград". 

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Автор: Яна Либерман
#госдума #катасонов

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