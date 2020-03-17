Никулин рассказал о секретной лаборатории в США, где приготовили коронавирус

Американские ученые разработали коронавирусную инфекцию, получившую название COVID-2019, еще пять лет назад. Об этом рассказал бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин.

Национальное китайское издание Global Times сообщило, что 15 марта на сайте Белого дома была опубликована петиция, авторы которой требуют от американских властей обнародовать информацию о секретной лаборатории Пентагона, занимающейся исследованиями инфекционных заболеваний. Об этом пишет "ПолитРоссия".

"Секретная лаборатория" — это военный научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, который находится в штате Мэриленд. Эта база получила неофициальное название "кухня дьявола". Global Times утверждает, что именно там разработан коронавирус COVID-19.

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус действительно создан в США в 2015 году. Тогда в журнале Nature появился материал об успешном эксперименте в американской лаборатории по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который проникает в клетки человека без промежуточного животного. В статье отмечалось, что авторы считают эти эксперименты крайне опасными.

В августе прошлого года американские СМИ сообщили, что вышеупомянутая лаборатория в Форте Детрик закрылась. 31 августа сообщалось о странной эпидемии в США, заразились 215 человек. А через десять дней Трамп собрал совещание по этому поводу, так как заразившихся стало уже 500. Несколько человек, в том числе американские военные, погибли.

В октябре в Ухане прошли Всемирные военные игры, в которых принимали участие и американцы. Власти Китая подозревают, что именно они и завезли коронавирус в страну. Первый пациент в Ухане был обнаружен 17 ноября, как раз после инкубационного периода, заразился он в октябре.