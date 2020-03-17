В США проснулся интерес к «незрелому» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал материал про российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Как утверждает издание, новейший «Сухой», прозванный НАТО Felon (преступник, уголовник - англ.), представляют из себя «незрелую конструкцию». Якобы самолет лишен современных видов вооружения и сильно уступает американским истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35.

Так ли плох самолет стоимостью более двух миллиардов рублей, как его малюют американские аналитики, «Политика Сегодня» узнала у российских военных экспертов.

Первым делом самолеты

В мае 2019 года президент России Владимир Путин заявил о закупке Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57. Боевые машины поступят на вооружение воздушных полков до 2028 года. Контракт, по данным издания «Коммерсант», оценивался в 170 миллиардов рублей и гарантировал полную загрузку авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.

Производством самолета занимается авиационный холдинг «Сухой». The National Interest пишет, что компании нужно решить ряд производственных задач, прежде чем заниматься серийным производством Су-57, якобы самолет нуждается в доработке

«"Сухой" должен завершить разработку боевых систем нового типа, интегрировать вооружение на самолеты, расширить сборочный конвейер, который строит истребители-невидимки, и обучить рабочих фактически их изготовлять», - утверждает американское консервативное издание.

Испытания и «приемка»

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков американским аналитикам не верит. По его словам, Су-57 прошел больше десяти государственных испытаний, все системы и узлы проверялись в самых тяжелых условиях. Решение о серийном производстве приняли после отличных показателей истребителя по итогам тестов. Более того, «Сухой» успешно сдал выпускной экзамен в боевых условиях. В ноябре 2018 года Минобороны РФ опубликовало кадры работы перспективных авиационных комплексов Су-57 в Сирии.

Эксперт отдельно отметил российскую «приемку» — систему приема вооружения на различную технику. При тестировании планка настолько высока, что зарубежные образцы вряд ли бы соответствовали требованиями российских инженеров.

«Если бы зарубежный образец, например самолет F-35, подвергся нашей военной «приемке», он бы ее просто не прошел. С теми недостатками, которые есть сейчас у техники США, его бы не приняли, а фирма, которая производит эти машины, получила бы штраф. А в Штатах F-35 спокойно поступает в войска в состоянии неполной боевой готовности», — отметил Леонков.

Двигатель прогресса

«Сердце» во время летных испытаний новейший российский самолет-невидимка позаимствовал от своего предшественника — многоцелевого и сверхманевренного истребителя Су-35. Военный эксперт отметил, что при запуске в серийное производство Су-57 будут сходить с конвейера уже с другим двигателем, изготовленным специально для этой модели. К слову, его конструкция, как и технологии многих других узлов новейшего «Сухого» строго засекречены.

Известно, что это будет двигатель пятого поколения, загадочно именуемый «изделие 30». Реактивный агрегат нашпигован автоматикой, которая значительно упростит работу летчика. Вдобавок его конструкция делает самолет менее заметным для радиолокационных и инфракрасных систем наблюдения.

Помимо вышеперечисленного, Су-57 обладают еще одним весомым преимуществом перед F-35 — бортовой сферической радиолокационной станцией (РЛС).

«РЛС позволяет летчику оценивать обстановку в сфере, что вокруг его самолета творится. К тому же у Су-57 есть функция "второй пилот", которая позволяет снимать некоторые вопросы с летчика для того, чтобы он сосредоточился на боевой задаче. Таких систем у F-22 однозначно нет, у F-35 – только в зачатке», — объяснил Леонков.

В будущем Су-57 обязательно пройдет модернизацию, добавил эксперт. Появится модель поколения 5+ и выше. Вся российская техника со временем только улучшается, это одно из требований Министерства обороны РФ, сообщил бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Техника постоянно находится в доработке, потому что вероятный противник не стоит на месте, а также совершенствуется. Это нужно постоянно отслеживать, держа руку на пульсе, чтобы наше вооружение ни в коем случае не отставало, а опережало, хотя бы на два шага вперед».

Многофункциональный истребитель Су-57 может уничтожать все виды воздушных целей в ближних и дальних боях, а также поражать наземные и надводные цели противника. Истребитель умеет преодолевать враждебные системы ПВО и осуществлять мониторинг воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования. Серийное производство самолета запущено 29 мая 2019 года.