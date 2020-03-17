Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Они оба отметили, что ситуация в России с продовольствием стабильна и поводов закупать их впрок нет.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с поставкой продовольственных продуктов в российские магазины стабильной и призвал россиян не поддаваться панике, которая охватила ряд стран из-за пандемии COVID-19. Михаил Мишустин, как передает ТАСС, добавил, что правительство мониторит в режиме онлайн наличие продуктов в торговых точках и стоимость потребительской корзины.

Точно также нет никакого повода паниковать из-за подросшего курса доллара к рублю и бежать к обменникам покупать валюту. Эксперты считают напрасной шумихой все "прогнозы" об удорожании доллара до 97 рублей, о чем рассказал "Инфореактор".