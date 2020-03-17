УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето следующего года из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом заявил футбольный союз Норвегии.

По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Телеканал RT сообщил, что УЕФА потребует компенсацию порядка 275 миллионов фунтов у футбольных клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год.