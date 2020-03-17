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15:38   17 Марта 2020
Общество

УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето следующего года из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом заявил футбольный союз Норвегии.

По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Телеканал RT сообщил, что УЕФА потребует компенсацию порядка 275 миллионов фунтов у футбольных клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год.

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Автор: Юлия Яковлева
#футбол #спорт #уефа #общество

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