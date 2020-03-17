Отечественное станкостроение поможет возродить микроэлектронику в РФ

Развитие микроэлектронной промышленности в РФ начнется тогда, когда российские предприятия начнут получать заказы на создание и выпуск продукции гражданского назначения, считает заместитель гендиректора АО «Ангстрем» Николай Плис. Сегодня же многие отечественные производители, получая господдержку, обращают свое внимание на зарубежную электронику, игнорируя российские разработки.

Другой не менее важной задачей является унификация типов корпусов микросхем. Один и тот же импортный чип, отмечает специалист, может производиться в самых разных оболочках. В результате этой процедуры 35 тысяч видов зарубежных компонентов микроэлектроники можно будет сузить до шести тысяч. И в таком случае российская промышленность полностью справиться с задачей импортозамещения.

Помимо этого, следует уделить внимание автоматизации и повышению эффективности производства. Решить эту задачу отчасти может высокопроизводительная линия сборки в металлопластмассовых корпусах.

«Для этого потребуется новое оборудование, которое можно закупать не только за рубежом, но и у российских и белорусских предприятий, которые создавались в едином комплексе. Возрождение станкостроительной отрасли даст импульс развития во многих смежных отраслях, в том числе и микроэлектронике», – приводит слова Плиса издание «Абирег».

Огромное значение представляет система подготовки высококвалифицированных кадров, которую необходимо восстанавливать на профильных факультетах технических вузов. В настоящее время в Россию возвращается огромное количество специалистов, проработавших в других странах. Они, по мнению представителя «Ангстрема», могут привлекаться в качестве преподавателей и передавать свои знания новому поколению инженеров. Все вместе, считает Плис, и позволит возродить отечественную микроэлектронику.

Ранее эксперт в области IT-технологий Леонид Делицын отмечал, что отечественные компоненты микроэлектроники представляют огромное значение для наиболее важных отраслей РФ. Переход на них позволит снизить риск потенциальных атак.