Гильмутдинов не исключил объединения «Единой России» и ОНФ

Председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов не исключил, что Единая Россия объединится с ОНФ, или привлечёт других партнеров.

«Поэтому Единая Россия, она партия которая не бритья никаких реформ, не боится никаких реконструкции, если это необходимо для того, чтобы более активно реализовать те изменения. Если необходимость есть, почему бы не искать новых партнеров для дальнейшей работы. И не только ОНФ, возможно и привлечение других партнеров», — объяснил он корреспонденту «Политики сегодня».

Слухи о том, что надвигается объединение он назвал политическими «вбросами» на фоне серьезных изменений в стране. Однако, по его словам партия готова меняться при необходимости и привлекать для этого другие организации.