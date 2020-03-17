Жители сирийского Алеппо получили помощь от российских военных врачей

Специальный отряд военных врачей из РФ продолжает работу в Алеппо в Сирии. Беженцы, возвращающиеся после освобождения города от террористов, могут бесплатно пройти медицинский осмотр, а также получить необходимую помощь и лекарства.

Российские военврачи работают на базе госпиталя Университета Алеппо. Помощь пострадавшим сирийским гражданам оказывают более 100 высококвалифицированных специалистов. Ежедневно к ним приходят порядка 300 пациентов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Врачи на регулярной основе посещают населенные пункты, расположенные западнее Алеппо, которые удалось освободить от джихадистов "Джебхат ан-нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) в ходе наступления сирийской армии.

Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь сирийским мирным гражданам с 2012 года. Российская сторона не только доставляет гумпомощь, но и неоднократно направляла в Сирию саперов, которые обезвреживали мины и самодельные взрывные устройства террористов.