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 Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

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14:26   17 Марта 2020
Политика

Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

Созданный для сбора и анализа информации по развитию ситуации в коронавирусом в России и в мире посетил президент РФ Владимир Путин.

Прибывший в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве президент РФ встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также столичным градоначальником Сергеем Собяниным. Также в Центре присутствовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Центр обеспечивает координацию федеральных и региональных органов власти по предпринимаемым мерам для борьбы с распространением коронавируса, а также дает обратную связь с гражданами.

Также в центре работают с вбросами в соцсетях и мессенджерах, анализируют информацию о том, что напуганные россияне в панике скупают продукты в магазинах.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #коронавирус

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