Россия создает штабную версию вертолета Ми-38

Неуязвимый для ракет командный пункт, созданный на основе новейшего вертолета МИ-38, получит российское министерство обороны.

Как сообщает во вторник газета «Известия», с борта воздушного штаба Ми-38 в режиме реального времени можно будет управлять целыми армиями, поэтому ему понадобиться мощная защита. Уберегать воздушный командный пункт (ВКП) от противника будет обновленная версия уникального российского комплекса «Витебск», которая легко обнаружит работу радара или пуск боеприпаса, а также может ставить радиоэлектронные помехи, ослеплять ракеты лазером и отстреливать специальные тепловые пиропатроны.

По словам источников в российском военно-промышленном комплексе, воздушный штаб Ми-38 будет оснащен современной автоматизированной системой управления и сможет в режиме реального времени в масштабах округа координировать действия межвидовой группировки войск или действия разных родов войск, получая и обрабатывая информацию о ходе боев. Новинка, получившая неофициальное название «воздушный штаб звездных войн», как ожидается, будет готова уже к весне 2021 года.

Напомним, в мае 2019 года о создании специальных версий новейшего вертолета Ми-38, предназначенных для особо ответственных задач, журналистам рассказал замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко. Вертолетный ВКП, по его словам, будет аналогичен так называемым самолетам «судного дня» Ил-80 и Ил-82, предназначенным для управления войсками даже в условиях ядерной войны.

При этом бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко отметил, что в армиях всех технологически развитых стран стараются максимально защитить ВКП.

«На ВКП летают представители командования, бывает, что и высшего. Поэтому они имеют важное значение, так как с их борта осуществляется руководство боевыми действиями», — сообщил Горбенко.

Он также отметил, что потеря командного пункта, откуда ведется управление боем, с большой вероятностью ведет к поражению, поэтому за подобными целями ведется охота.

«Появление новых систем защиты данной техники — это жизненная необходимость. Сейчас особое внимание стараются уделить борьбе с зенитными ракетами, в том числе и с переносных комплексов — они особо опасны для вертолетов. Такой защитой должны обладать все современные ВКП», — добавил генерал-лейтенант.

По словам военного Эксперта Владислава Шурыгина, российские военные уже располагают автоматизированными командными пунктами армейского и стратегического уровня в воздушном и наземном исполнении.