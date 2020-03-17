Украинские банки заговорили о дефиците иностранной валюты

Украинские банки заявили о нехватке иностранной наличности.

В связи с распространением нового типа пневмонии, власти Украины приняли закрыть границы. Поступление иностранной валюты сократилось, а спрос на иностранную наличность резко вырос, пояснили в Нацбанке Украины.

17 марта на Украине остановили работу метро, прекратили пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса.

В Нацбанке Украины напомнили, что на корсчетах украинских банков сосредоточено восемь млрд долларов безналичной валюты, и клиенты могут безо всяких сложностей переводить валюту на свои счета и конвертировать одну безналичную валюту в другую.