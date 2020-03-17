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 Путин в Крыму вручит награды строителям Керченского моста

Путин в Крыму вручит награды строителям Керченского моста
Жители сирийского Алеппо получили помощь от российских военных врачей

Жители сирийского Алеппо получили помощь от российских военных врачей

 Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве
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14:18   17 Марта 2020
Экономика

Украинские банки заговорили о дефиците иностранной валюты

Украинские банки заговорили о дефиците иностранной валюты

Украинские банки заявили о нехватке иностранной наличности.

В связи с распространением нового типа пневмонии, власти Украины приняли закрыть границы. Поступление иностранной валюты сократилось, а спрос на иностранную наличность резко вырос, пояснили в Нацбанке Украины.

17 марта на Украине остановили работу метро, прекратили пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса. 

В Нацбанке Украины напомнили, что на корсчетах украинских банков сосредоточено восемь млрд долларов безналичной валюты, и клиенты могут безо всяких сложностей переводить валюту на свои счета и конвертировать одну безналичную валюту в другую.  

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Автор: Ирина Большунова
#украина #валюта #нацбанк

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