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14:11   17 Марта 2020
Политика

Комплексы РЭБ не дадут НАТО «прощупать» оборону России

Комплексы РЭБ не дадут НАТО «прощупать» оборону России

Комплексы РЭБ, стоящие на вооружении российской армии, являются эффективным средством противодействия боевым кораблям и самолетам стран Североатлантического альянса, считает военный эксперт Алексей Леонков. Защищенность российских рубежей всегда интересовало НАТО, потому в Балтийском и Черном морях нередко можно обнаружить незваных гостей, стремящихся «что-то пощупать и посмотреть».

В беседе с корреспондентом Baltnews специалист уточнил, что существуют определенные пределы допустимого. Так, в рамках Договора открытого неба иностранным военнослужащим разрешается применять в местах размещения стратегического оружия заранее оговоренные средства разведки. Таким образом, государства демонстрируют свои добрые намерения и отсутствие желания начать вооруженный конфликт.

Однако есть и другие варианты, отметил Леонков. В таких случаях Запад направляет к российским рубежам самолеты-разведчики или корабли, которые используют не только бортовые радиолокационные станции, но и специализированные станции разведки. При подобном развитии событий незамедлительно следует ответная реакция.

«Пощупать» нашу оборону – как работают береговые комплексы, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и РЛС, мы не даем», – заявил эксперт, добавив, что подобным образом поступают сами США и их союзники по НАТО.

Политолог Владимир Шаповалов также считает, что современные средства РЭБ делают невозможным разведку США возле побережья Крыма. Это факт признают и в НАТО.

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Автор: Олег Королев
#россия #нато #разведка #рэб

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