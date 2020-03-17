Комплексы РЭБ не дадут НАТО «прощупать» оборону России

Комплексы РЭБ, стоящие на вооружении российской армии, являются эффективным средством противодействия боевым кораблям и самолетам стран Североатлантического альянса, считает военный эксперт Алексей Леонков. Защищенность российских рубежей всегда интересовало НАТО, потому в Балтийском и Черном морях нередко можно обнаружить незваных гостей, стремящихся «что-то пощупать и посмотреть».

В беседе с корреспондентом Baltnews специалист уточнил, что существуют определенные пределы допустимого. Так, в рамках Договора открытого неба иностранным военнослужащим разрешается применять в местах размещения стратегического оружия заранее оговоренные средства разведки. Таким образом, государства демонстрируют свои добрые намерения и отсутствие желания начать вооруженный конфликт.

Однако есть и другие варианты, отметил Леонков. В таких случаях Запад направляет к российским рубежам самолеты-разведчики или корабли, которые используют не только бортовые радиолокационные станции, но и специализированные станции разведки. При подобном развитии событий незамедлительно следует ответная реакция.

«Пощупать» нашу оборону – как работают береговые комплексы, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и РЛС, мы не даем», – заявил эксперт, добавив, что подобным образом поступают сами США и их союзники по НАТО.

Политолог Владимир Шаповалов также считает, что современные средства РЭБ делают невозможным разведку США возле побережья Крыма. Это факт признают и в НАТО.