Песков прокомментировал возможные убытки российских авиакомпаний из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с проблемой риска банкротства из-за ситуации с коронавирусом сейчас сталкиваются авиакомпании по всему миру.

Первый замглавы Минтранса РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что из-за закрытия границ по всему миру у российских авиакомпаний появляется большой риск банкротства. Убытки из-за ситуации с коронавирусом могут составить более 100 млрд рублей.

Комментируя это заявление, Песков отметил, что этим занимается председатель правительства РФ Андрей Белоусов.

"Этим занимается Белоусов — выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, которая спровоцирована международной волатильностью на рынках", — рассказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что с этой проблемой в настоящий момент сталкиваются авиакомпании со всего мира.