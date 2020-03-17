Путин призвал пресекать попытки дестабилизации в российском обществе

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пресекать любые действия, которые направлены на дестабилизацию в российском обществе.

Действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе, должны жестко пресекаться, а лиц, которые совершают эти действия, нужно привлекать к ответственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Также президент РФ заявил о необходимости повысить раскрываемость преступлений в РФ. Об этом Путин заявил, обратившись к Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел. По словам главы государства, на сегодняшний день каждое второе преступление остается нераскрытым.