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13:36   17 Марта 2020
Политика

Путин призвал пресекать попытки дестабилизации в российском обществе

Путин призвал пресекать попытки дестабилизации в российском обществе

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пресекать любые действия, которые направлены на дестабилизацию в российском обществе.

Действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе, должны жестко пресекаться, а лиц, которые совершают эти действия, нужно привлекать к ответственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 

Также президент РФ заявил о необходимости повысить раскрываемость преступлений в РФ. Об этом Путин заявил, обратившись к Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел. По словам главы государства, на сегодняшний день каждое второе преступление остается нераскрытым. 

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #дестабилизация

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