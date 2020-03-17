Путин призвал бороться с коррупцией по всем направлениям

Борьба с коррупцией должна вестись постоянно и на всех направлениях. Соответствующее заявление в ходе выступления в Генеральной прокуратуре 17 марта сделал президент России Владимир Путин.

Глава российского государства также призвал правоохранителей усилить работу по возвращению тех средств, которые были украдены у России.

Путин, в частности, заявил, что чувствует ответственность за происходящее. Любые дела, связанные с коррупцией, не только должны доводиться до конца, но и максимально освещаться в информационном пространстве. Глава государства пообещал вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией и еще значительнее снизить число соответствующих преступлений.

Также в рамках своего выступления Путин напомнил Генпрокуратуре и МДВ России о том, что ведомства должны использовать информационные технологии для того, чтобы проанализировать ситуацию, складывающуюся с преступлениями.