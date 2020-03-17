Владимир Путин сообщил, что число преступлений в России выросло

Президент России рассказал, что поручил ГП РФ и МВД изучить ситуацию с преступностью используя информационные технологии.

Президент России Владимир Владимиров Путин сообщил, что за последнее время на территории Российской Федерации выросло число преступлений.

По словам главы РФ каждое второе преступление стране остается нераскрытым. Президент поручил Прокуратуре России и Министерству внутренних дел проанализировать сложившуюся ситуацию с использованием информационных технологий.