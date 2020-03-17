Песков описал российскую несистемную оппозицию

Спикер Кремля Дмитрий Песков уверен, что представители российской "несистемной оппозиции" не прилагают никаких усилий для объединения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перечислять представителей так называемой "несистемной оппозиции" не входит в задачи Кремля. Соответствующий вопрос ему задали журналисты на брифинге во вторник, — после выхода 15-й серии специнтервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", посвященной российской "оппозиции".

По словам Пескова, в стране есть люди, претендующие на звание несистемных оппозиционеров, однако все они оказались маргинализированы. Пресс-секретарь уточнил, что никто из них не приложил усилий для объединения на политическом поприще.