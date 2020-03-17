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13:18   17 Марта 2020
Общество

Песков описал российскую несистемную оппозицию

Песков описал российскую несистемную оппозицию

Спикер Кремля Дмитрий Песков уверен, что представители российской "несистемной оппозиции" не прилагают никаких усилий для объединения. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перечислять представителей так называемой "несистемной оппозиции" не входит в задачи Кремля. Соответствующий вопрос ему задали журналисты на брифинге во вторник, — после выхода 15-й серии специнтервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", посвященной российской "оппозиции". 

По словам Пескова, в стране есть люди, претендующие на звание несистемных оппозиционеров, однако все они оказались маргинализированы. Пресс-секретарь уточнил, что никто из них не приложил усилий для объединения на политическом поприще. 

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #оппозиция

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