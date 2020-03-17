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Песков прокомментировал возможные убытки российских авиакомпаний из-за коронавируса
Путин призвал пресекать попытки дестабилизации в российском обществе

Путин призвал пресекать попытки дестабилизации в российском обществе

 Путин призвал бороться с коррупцией по всем направлениям

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13:11   17 Марта 2020
Политика

Песков заявил о несправедливой критики мер РФ по коронавирусу властями Белоруссии

Песков заявил о несправедливой критики мер РФ по коронавирусу властями Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает делать заявления, касающиеся коронавируса. Он сообщил, что хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что лидеры двух стран могут сделать это в течение дня.

Песков также подчеркнул, что российская сторона считает несправедливой критику Минска в адрес принимаемых мер Москвы против распространения коронавируса. Пресс-секретарь рассказал, что Кремль понимает эмоциональный настрой Лукашенко, однако белорусские партнеры и друзья были информированы заранее по поводу закрытия границ. Меры являются необходимыми и важными. Здоровье граждан на первом месте.

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Автор: Илья Романович
#россия #песков #белоруссия #коронавирус

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