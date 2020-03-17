Киев не смог заранее просчитать последствия иска в Гаагский арбитраж

Украина просчиталась в своих надеждах на то, что Гаагский арбитраж встанет на ее сторону в крайне спорном вопросе о суверенитете Крыма по требованиям, выдвинутым Киевом.

Об этом во вторник в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» заявил первый заместитель председателя думского Комитета по госстроительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков.

Ранее сообщалось, что созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге Международный арбитраж отказался выносить решение по выдвинутым Украиной претензиям к Москве относительно суверенитета Крыма. Киев, как сообщалось ранее, обвинил Москву в нарушении своих прав на побережье и шельф в рамках Конвенции по морскому праву. Гаагский арбитраж заявил в ответ, что не располагает юрисдикцией в части разбирательств, где требуется в обязательном порядке вынести решение по суверенитету одной из сторон над Крымским полуостровом.

Ранее, в феврале текущего года, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву арбитражный трибунал в Гааге, заявил, что признает свою юрисдикцию по украинскому иску относительно Азовского моря и Керченского пролива против РФ. Москва же изначально заявляла, что вопрос суверенитета над Крымом не имеет отношения к Конвенции по морскому праву и не распространяется на Керченский пролив.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Синельщиков отметил, что не сложно понять зачем Украина предпринимает попытки добиться международного признания своего суверенитета над Крымом.

«В этой стране с советских времен любили обращаться в суды по любому поводу, подкрепляя свои позиции решениями Фемиды. И сейчас Киев попытался создать прецедент, чтобы впоследствии множить все новые претензии к России из-за полуострова», — заявил юрист.

При этом он указал на щепетильность вопроса принадлежности территорий. По словам Синельщикова, если де-факто суверенитет есть, этому не нужно никакого подтверждения – страна заботится о развитии региона и контролирует его. А если суверенитета нет, то даже наличие судебного решения на этот счет не изменит ситуацию, максимум даст возможность демонстрировать это решение в различных инстанциях, пытаясь хоть что-то получить. Киев решил не упускать даже такие призрачные возможности и использовать именно эту тактику, несмотря на то, что она мало что гарантирует.