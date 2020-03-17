Депутаты и сенаторы РФ предложили запретить кальяны из-за распространения COVID-19

Группа депутатов и сенаторов может направить обращение в рабочую группу Госсовета с требованием запретить кальяны в заведениях РФ из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил сенатор Валерий Рязанский.

Кальян — это "ингалятор", в больнице такого рода устройства подлежат обязательной стерилизации после каждого использования, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Рязанский.

Сенатор в беседе с "Парламентской газетой" напомнил, что на рассмотрении депутатов находится проект поправок, согласно которому к сигаретам могут приравнять любую никотиносодержащую продукцию, включая вейпы.

"Из-за распространения коронавируса этот вопрос нужно решать незамедлительно", — заявил Рязанский.

Его инициативу поддержал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, отметивший, что в большинстве стран с серьезной ситуацией на фоне COVID-19 кальяны запрещены.