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12:57   17 Марта 2020
Россия

«Новая газета» настраивает россиян против строительства больниц для лечения коронавируса

«Новая газета» настраивает россиян против строительства больниц для лечения коронавируса

 

Власти Москвы строят дополнительный корпус инфекционной больницы №1 в Коммунарке, который будет расположен недалеко от Троицка, возле деревни Голохвастово. Предполагается лечить там заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В России по состоянию на 16 марта официально подтверждены 93 случая коронавирусной инфекции, летальных исходов нет.

Новость представляется скорее хорошей, особенно на фоне европейской паники: новый корпус означает, что в Москве людей не оставят без лечения, и никто не будет тесниться в переполненных палатах, если даже заболевших станет больше. Но «Новая газета» продолжает нагнетать.

Корреспондент издания Фариза Дударова рассказала, как живет деревня, где строят больницу, и чего опасаются люди. Если коротко: мэрия сделала все плохо, так как никого не спросила.

Корреспондент рассказывает о пробках, в которых вынуждены стоять живущие неподалеку, шуме, и об опасениях местных жителей, сомневающихся в достаточности санитарных мер, хотя вокруг корпуса выделили зону в 250 метров.

В беседе с людьми не забыли упомянуть и о возможных протестах, хотя собеседники издания о таких планах не сообщили. По мнению корреспондентов «Новой газеты», причина – в страхе перед властями. Корреспондент умело подсвечивает все неизбежные минусы стройки, играя и на обычной человеческой зависти. Магистральный газопровод, который обещали провести всем – недостаточная компенсация неудобств, так как «у большинства он уже и так есть, люди провели газ сами за огромные деньги», а без газа стоят лишь несколько домов, которые теперь получат все бесплатно.

«Весь мир боится, нам-то чего не бояться? Инфекционные больницы нужны, больным надо помогать, мы это понимаем. Но дело-то не в этом. Они должны были хотя бы оповестить нас, спросить, что мы думаем,» - приводит корреспондент слова своего собеседника.

Итак, строящаяся в рекордно короткие сроки современная инфекционная больница и магистральный газ в зоне ее строительства – еще одно «преступление режима», по мнению «Новой газеты». Довольно странная позиция, если вспомнить, как встретили новости о строительстве больницы в Ухане в срок 11 дней – тогда очень много писали, что «в России так никогда не будет, потому что властям наплевать». Больница есть, и будет еще одна, но опять все не так – ведь людей не спросили.

Можно вспомнить и другой недавний пример, не связанный с коронавирусом: приют и прачечная для бездомных в Москве в районе Беговой. В сентябре 2019 года организация «Ночлежка» не смогла договориться с жителями района, и отказалась от планов открытия. «Новая газета» освещала эту ситуацию, выпустив проникновенное интервью с руководителем московского филиала Дарьей Байбаковой.

«Новая газета» настраивает россиян против строительства больниц для лечения коронавируса

Сложно не заметить, что симпатии корреспондента на стороне желающих помогать людям в сложнейшей ситуации, а не обывателей, которые боятся за свой покой.

«Новая газета» настраивает россиян против строительства больниц для лечения коронавируса

С инфекционной больницей ситуация совсем другая: здесь обывательские страхи и недовольство вдруг совершенно обоснованы и оказываются важнее разумных мер борьбы с вирусом, который уже убил более шести с половиной тысяч человек в мире.

Это не первый материал «Новой газеты», где проводится мысль о «ненужности» борьбы с инфекцией – постоянный автор издания Юлия Латынина, выступившая недавно экспертом-вирусологом, высказалась совсем прямо: сами-то мы переболеем и выживем, а если вмешаются власти – все точно умрут, потому что в несвободной России государство всегда против человека.  

«В случае российского государства можно сказать точно, что самое лучшее будет, если российское государство вообще не будет бороться с коронавирусом, потому что руки у российского государства растут из одного места, и коронавирус мы еще переживем, а вот войну государства с ним — вряд ли» - написала она.

Только почему-то центром распространения вируса в Европе и печальным лидером по количеству умерших стала не Россия, а свободная Италия, где не хватает койко-мест для больных и врачи вынуждены выбирать, кого подключать к аппарату ИВЛ.

«Новая газета» настраивает россиян против строительства больниц для лечения коронавируса

Представить, что итальянская пресса публикует сегодня откровения недовольных строительством инфекционной больницы где-нибудь в Ломбардии или пригородах Рима, называя «войну государства» с инфекцией более опасной, чем она сама, просто невозможно. Принцип главенства свободы и недопустимости ее ограничивать показал свою несостоятельность - граждане упрекают правительство Джузеппе Конте в недостаточных и несвоевременных усилиях, Италия готова поступиться даже базовыми для развитой рыночной экономики принципами свободы торговли и ценообразования на товары первой необходимости.

Парадоксально, но активное недовольство «Новой газеты» строительством корпуса в Троицком районе Москвы оптимистично: если бы все было действительно плохо, мы бы читали, как мало делают власти для сдерживания инфекции и лечения больных.

 

 

 

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Автор: Олег Королев
#москва #новая газета #коронавирус

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