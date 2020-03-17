Зеленский попросил у олигархов 13 млрд гривен на борьбу с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский попросил 13 млрд гривен у украинских олигархов на борьбу с коронавирусом, разговор состоялся в рамках шоу "Свобода слова" 16 марта.

В беседе приняли участие Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виталий Гайдук и другие состоятельные украинцы.

"Я говорил с ними очень откровенно. <...> Нам понадобится 12-13 миллиардов гривен", — сказал Зеленский.

12 марта на Украине объявили карантин в связи с распространением нового типа пневмонии. 15 марта Украина приостановила международное сообщение, а 17 марта Киев временно остановил работу метрополитена.