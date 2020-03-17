Заседание суда в округе Колумбия по уголовному делу "США против "Конкорд"" завершился победой Евгения Пригожина. Глава российской компании уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам Евгения Пригожина, в американской системе правосудия он встретил всего два положительных момента: адвокаты и спецпрокурор Роберт Мюллер. Глава "Конкорда" считает важным появление людей, способных выступить против правительства США и признать свои ошибки. Адвокат Эрик Дюбелье не побоялся выступить в деле против американского правительства, А спецпрокурор Роберт Мюллер смог найти в себе мужество, чтобы подать в отставку, когда понял в какое беззаконие он был втянут.

Стоит добавить, что в течение последних двух лет власти США незаконно обвиняли «Конкорд» во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. В результате судебное дело завершилось в пользу российской компании.