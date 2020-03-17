«Конкорд» признали невиновным по делу «о вмешательстве»

Российская компания «Конкорд», которую Вашингтон обвинил во «вмешательстве» в американские выборы, сумела выстроить деятельную стратегию защиты в суде в США, которая заставила обвинение перейти в оборону.

Доводы американской стороны против «Конкорда» изначально были надуманными и откровенно слабыми. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Окружным судом Колумбии было удовлетворено ходатайство прокуратуры США о прекращении дела в отношении компании «Конкорд». Об этом сказано в документе, поступившем в электронную базу инстанции накануне, 16 марта. Согласно постановлению суда, «ходатайство властей удовлетворено», в результате чего с компаний российского предпринимателя Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» все обвинения сняты.

Американское издание The New York Times отмечает, что защита «Конкорда» перешла в нападение в зале суда. Прокурорам пришлось рекомендовать министерству юстиции снять обвинения, так как в документации, которую следовало предоставить ответчику, содержится информация об источниках и методах расследования правительства. А передавать российской стороне эти документы американская сторона сочла невозможным.

Член Совфеда Александр Бабаков заявил, что обвинения против «Конкорда» изначально были пустыми и надуманными.

«Видимо, совсем ничего не нашли. Правда восторжествовала», — отметил политик.

Бабаков посетовал, что «Конкорд» сумел доказать свою правоту не сразу, американцы успели получить выгоду на этом деле. Также член Совета Федерации отметил, что дело о «вмешательстве» России в американские выборы в США изначально носило сугубо политический характер. И если американцам понадобится еще в чем-то обвинить Россию в целях своих внутренних разборок, они обязательно найдут другой повод.

По словам эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, процесс против «Конкорда» нужен был заинтересованной стороне в США для оказания давления на президента Америки Дональда Трампа. Ответственность за это несет спецпрокурор Роберт Мюллер, связанный с демократами. Провал дела продемонстрировал некомпетентность спецпрокурора и его команды, а отставка Мюллера и прекращение процесса против «Конкорда» стало логичным завершением этой истории.