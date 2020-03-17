Почитание легионеров СС в Латвии может стать основанием для иска

Почитание легионеров СС в прибалтийских странах заслуживает самых жестких мер политического характера, при этом нельзя прекращать расследовать преступления нацистов времен Великой Отечественной войны.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, комментируя заявление представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко о том, что СКР изучает данные латышских легионеров СС на причастность к преступлениям нацистов и располагает полными анкетными данными ветеранов Латышского легиона.

На данный момент достоверно известно, что мирное население деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области было уничтожено именно латышскими карателями. По факту геноцида в данных населенных пунктах в 1941–1943 годах СК РФ в мае прошлого году возбудил уголовное дело.

Как отмечалось, расследование не будет повторно проводится в отношении тех легионеров СС, кто уже привлекался к ответственности военными трибуналами в период 1940–1950 годов.

По словам Вадима Трухачева, История Великой Отечественной и Второй мировой войны еще полна белых пятен, ее необходимо изучать. Тот факт, что в Латвии и Эстонии эсэсовцы прославляются на государственном уровне должен стать основанием для иска в отношении этих стран со стороны потомков тех, кто пострадал от эсэсовцев.

Также, по словам эксперта, на государственном уровне необходимо принимать самые строгие меры политического характера.

«Все возможные санкции, которые можно ввести против Латвии и Эстонии, надо ввести. Например, еще уменьшить грузооборот. То, что Россия сократила прибалтийский транзит, уже отразилось на них достаточно неприятным образом. Выводы нужны политические и экономические», — заявил Трухачев.

Кроме того, эксперт отметил, что, может быть, имеет смысл составить списки невъездных граждан этих прибалтийских государств в РФ, хотя эта мера скорее символическая.

«Но я не думаю, что это как-то повлияет на отношение к ветеранам СС в Прибалтике», — заключил эксперт.

Напомним, накануне Международное информационное агентство «Россия сегодня» представило доклад, содержащий имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, в настоящее время проживающих в Латвии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Канаде и США. В подготовке доклада участие принимали российский фонд «Историческая память» а также Фонд поддержки и развития европейской культуры, традиций, образования и науки.