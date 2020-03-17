Парламент Украины одобрил кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокура

Парламент Украины одобрил кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову на должность генпрокурора.

Отмечается, что политик может стать первой женщиной в стране, занимающей пост генерального прокурора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в первую очередь Ирина Венедиктова войдет в историю государства как профессиональный и результативный человек, — сказал Зеленский.