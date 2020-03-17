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11:15   17 Марта 2020
Общество

Кибермошенники воспользовались эпидемией коронавируса

Кибермошенники воспользовались эпидемией коронавируса

Киберпреступники активизировались в связи со смятением граждан из-за эпидемии коронавируса. Они отправляют россиянам письма от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на тему вспышки коронавируса по всему миру.

Руководитель группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев рассказал, что злоумышленники отправляют сообщения или письма от ВОЗ с правилами предосторожности, которые необходимо принимать во время распространения инфекции.

Переходя на ссылку фишингового сайта, человек может поделиться личными данными, которые сразу попадают в руки преступникам. Избежать атаки мошенников можно с помощью специальных программ безопасности — они заблокируют подозрительные сайты. Об этом сообщил сотрудник компании Avast Луис Корронс. Он рекомендует людям быть аккуратными, не открывать письма с темой о коронавирусе, а лучше читать информацию на специальных сайтах.

Информация о коронавирусе появилась от властей Китая 31 декабря 2019 года. В России число зараженных составляет 93 человека.  

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Автор: Яна Либерман
#россия #кибер #коронавирус

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